Kumluca'da Yol Güvenliği İçin Temizlik Çalışması Yapıldı

Kumluca'da Yol Güvenliği İçin Temizlik Çalışması Yapıldı
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde, sürücülerin görüşünü kapatan ağaç ve otlar temizlenerek yol güvenliği artırıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hem trafik hem de çevre güvenliğine yönelik periyodik temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yol güvenliği için temizlik çalışması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince, ilçedeki yol kenarlarında sürücülerin görüşünü kapatan ağaç ve otlar temizlendi.

Vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması için yapılan çalışmada, yangın riski oluşturabilecek yerlerde de detaylı temizlik gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinasyon Başkanı Kerem Kaya Turan, ekiplerin vatandaşların daha güvenli yolculuk yapmaları için çalışma yürüttüğünü bildirdi.

Bu sayede hem sürücü ve yayaların güvenliğinin artırıldığını hem de çevre düzeni sağlanarak daha estetik görünüm elde edildiğini belirten Turan, "Doğaya zarar vermeden, koruma bilinciyle yürütülen temizlik çalışmasıyla hem çevre hem de trafik güvenliği gözetildi. Bu tür çalışmalarımız yaz boyunca periyodik olarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
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