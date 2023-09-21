Kumluca'da Yeni Sezon İçin 130 Milyon Fidan Toprakla Buluştu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yeni sezon için 45 bin dekar alanda domates, biber, patlıcan, salatalık ve kabak gibi sebzeler olmak üzere yaklaşık 130 milyon fidan toprakla buluştu. Kumluca'da sebze ekimi üç ayrı dönemde gerçekleştiriliyor ve geçen yıl büyük bir hasat elde edildi.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde örtü altında yeni sezon için 45 bin dekar alanda domates, biber, patlıcan, salatalık ve kabak gibi sebzeler olmak üzere yaklaşık 130 milyon fidan toprakla buluştu.

Kumluca'da güz, kış ve bahar olmak üzere 3 ayrı dönemlerde sebze ekimi yapılıyor. Örtü altı sebze üretimin merkezlerinden olan ilçede kışlık dikimler başladı. Yeni sezonda 24 bin 420 dekar alanda domates, 14 bin 500 dekar alanda biber, 3 bin 170 dekar alanda salatalık, 3 bin 300 dekar alanda patlıcan, 700 dekar alanda kabak ve 2 bin 500 dekar alanda ise kavun olmak üzere toplam 48 bin 590 dekar alanda yaklaşık 130 milyon fidan ekimi yapılıyor. İlçede geçen yıl toplamda 412 bin ton domates, 17 bin ton biber, 46 bin ton salatalık, 43 bin ton patlıcan, 6 bin ton kabak ve 22 bin ton kavun hasat edildiği öğrenildi.

Serasına kokteyl çeşidi domates eken Orhan Gök (26), "Yeni sezon yeni umut demektir. Bismillah çektik dikiyoruz. Allah tüm çiftçilerimizin kazancını hayırlı bereketli eylesin. 5 dönüm küçük domates diktim. 15 Eylül'de örtü altı sebze sezonuna başladık. 15- 20 Haziran'da sona erer diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Ayşe Kökce (28), "19 Eylül itibari ile biber ekimimize başladık. İnşallah haziran ayının son haftasında sonlandırırız" dedi.

Ünal Kökce, "İnşallah bu sene hayırlı bereketli kazasız belasız, afetsiz, dolusuz bir sezon diliyoruz. Emek verip fidelerimizi diktik, ekmeğimizin peşindeyiz. Bizim seramız 3 dönüm, 5 bin fidan alıyor. Bu seramızda çarli biber var. Diğer seralarımıza domates diktik. Ay sonunda da salatalıklarımızı dikeceğiz" diye konuştu.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce de yeni örtü altı sebze üretim sezonunun hayırlı olmasını dilerken, şunları söyledi:

"Güzlük domateslerimizi dikmiştik. Şu anda Kumluca'da biber ekimi yapıyoruz. Kumluca'da toplam 45 bin dekardan fazla bir alanda 130 milyon fidan ekimi yapılıyor. Güzlük, sezonluk (kışlık) ve baharlık olmak üzere 3 ayrı dönemde ekim yapıyoruz. 2024 yılında inşallah rabbim afet vermez, afetsiz bir yıl diliyoruz. İnşallah piyasalar da yardım ederse çiftçi ayakta kalmaya devam edecek." (DHA)