Kumluca'da Yaz Spor Okulları 30 Haziran'da Açılıyor

Kumluca'da Yaz Spor Okulları 30 Haziran'da Açılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yaz spor okulları 30 Haziran'da başlayacak. 11 branşta açılacak yaz okullarında öğrenciler ücretsiz olarak eğitim alacak.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı yaz spor okulları 30 Haziran'da açılacak.

Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, yaptığı açıklamada, ilçede boks, badminton, voleybol, basketbol, yüzme başta olmak üzere 11 branşta yaz okulu açılacağını bildirdi.

Öğrencilerin okula ücretsiz katılabileceklerini aktaran Koca, bu yaz yaklaşık bin 500 öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Sporun çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, sağlıklı yaşamayı teşvik etmek amacıyla en önemli unsurlardan biri olduğunu vurgulayan Koca, tüm öğrencilerin yaz spor okullarını en iyi şekilde değerlendirmeleri önerisinde bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket

Film setinde skandal kavga! Çatal, bardak, ne varsa havada uçuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman'da restorasyon ekibi şarampole yuvarlandı: En az 3 ölü

Can pazarı! Restorasyon ekibi şarampole yuvarlandı
Anlaşmanın eli kulağında! Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Turan'ın takımına gidiyor

Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Turan'ın takımına gidiyor
Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu

Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı
Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu

Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu
Bitti bu iş! Mostafa Mohamed'in yeni takımı hayırlı olsun

Bitti bu iş! Mostafa Mohamed'in yeni takımı hayırlı olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.