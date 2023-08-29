Kumluca'da yapımı tamamlanan futbol sahası hizmete açıldı

Kumluca ilçesinde yapımı tamamlanan futbol sahası hizmete sunuldu.

Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kumluca ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Toptaş Mahallesi'nde yapımı tamamlanan futbol sahasında incelemelerde bulunan Uslu'ya, Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, AK Parti İlçe Başkanı Erol Uysal eşlik etti.

Uslu, burada yaptığı açıklamada, sahanın hizmete açıldığını belirterek "İlçemizde yaşanan sel felaketi sonrası Toptaş Mahallesi'ndeki sahanın yapımı için AK Parti Milletvekilleri olarak bakanlığımızdan talepte bulunmuştuk. Sahamız tamamlandı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a şükranlarımızı sunarız. Bölgemizde eserlerimizle hizmete devam ediyoruz." diye konuştu.