Kumluca’da Yapı Denetim Sorununa Kalıcı Çözüm

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen, bölgedeki inşaat sektörünü uzun süredir etkileyen yapı denetim havuzu sorununa kalıcı çözüm getirildiğini belirtti.

Özen, gazetecilere, 21 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ değişikliğiyle, Antalya ili yapı denetim görevlendirme sisteminin iki bölgeye ayrıldığını, yeni düzenlemeye göre, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinin birinci bölgede yer aldığını söyledi.

Yeni düzenlemenin sektör temsilcileriyle yapılan toplantılar ve bakanlık düzeyinde yürütülen girişimler sonucunda hayata geçtiğini ifade eden Özen, "Yıllardır süregelen ve inşaat ruhsat süreçlerini uzatan problemin çözüme kavuşmasının batı Antalya bölgesi için çok önemli bir gelişme. Yeni düzenleme sayesinde denetim süreçleri hızlanacak, sektörün üzerindeki yük hafifleyecek ve inşaat faaliyetleri yeniden ivme kazanacaktır." diye konuştu.