Kumluca'da Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı yurt müdürlüğü ve gençlik merkezinde yangın tatbikatı yapıldı.

Tatbikat öncesi, görevli personel ve öğrencilere Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca İtfaiye Birimi tarafından eğitim verildi.

Eğitime katılanlara, yangın öncesi alınması gereken tedbirler, yangın esnasında yapılması gereken müdahale yöntemleri ve yangın sonrası süreçler hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Eğitimin ardından uygulamalı yangın söndürme tatbikatı düzenlendi.

Kumluca Gençlik ve Spor Müdürü Erol Koca, bağlı yurt müdürlüğü ve gençlik merkezinde yapılan yangın eğitimi ve tatbikata, müdürlük bünyesinde görevli antrenörler, kurum personeli ve öğrencilerin katıldığını söyledi.

Eğitime katılan kurum personeli ve eğitim veren itfaiye ekiplerine teşekkür eden Koca, "Faydalı bir eğitim oldu. Yangın öncesi alınması gereken tedbirler, yangın anında yapılması gerekenler, yangına müdahale yöntemleri ve yangın sonrasında yapılması gerekenler hakkında güzel bilgiler verildi." diye konuştu.