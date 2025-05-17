Kumluca'da Voleybol Turnuvası Sona Erdi

Kumluca'da Voleybol Turnuvası Sona Erdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Okullar Arası Voleybol Turnuvası final müsabakalarıyla tamamlandı. Turnuvada 5 kategoride toplam 34 takım yarıştı ve dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Okullar Arası Voleybol Turnuvası, final müsabakalarıyla sona erdi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvaya, ilk ve ortaöğretim okullarından 5 kategoride 34 takım katıldı.

Kumluca Spor ile Sosyal Bilimler Lisesi Spor salonlarında gerçekleştirilen ve yaklaşık bir ay süren müsabakalarda genç kızlar A kategorisinde Özel Sınav Koleji, genç kızlar B kategorisinde Fen Lisesi, küçük kızlarda Ziya Gökalp YİBO, yıldız kızlarda Mimar Sinan İlköğretim Okulu, genç erkeklerde ise Gül-Çetin Kaur Anadolu Lisesi birinci oldu.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara, kupa ve madalyaları Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Yüzündeki nefrete bakın: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor

Uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
Deprem ile yüzleşen İstanbul'da Güngören Belediyesi'nden akılalmaz karar

Deprem ile yüzleşen İstanbul'da ilçe belediyesinden akılalmaz karar
Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu

Göğüslerinin kalıbını çıkarttı, o haline gören bir daha baktı
Zirvede yan yana gelen Erdoğan ile Meloni arasında dikkat çeken diyalog

Fotoğraf çekimindeki harekete dikkat! Erdoğan, gülmekle yetindi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu

Küçücük çocuğuna giydirdiği Galatasaray forması olay oldu
Ticaret Bakanlığı bir oda kokusunu toplatma kararı aldı

Ticaret Bakanlığı bir oda kokusunu toplatma kararı aldı
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı

Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi

2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni esprisiyle kırdı geçirdi
Türk sinemasının efsane ismi Ali Özgentürk için tören düzenlendi

Türk sinemasının usta ismine veda
Yeni torba kanunu teklifi TBMM'de! Cumhurbaşkanı'na TSK için dikkat çeken yetki

TSK'da değişiklik sinyali! Cumhurbaşkanı'na yeni yetki geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.