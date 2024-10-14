Kumluca'da Tur Otobüsünde Yangın Çıktı

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan tur otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Antalya'dan Kumluca'ya bağlı Adrasan Mahallesi'ne turist taşıyan otobüsün şoförü, Belen Mahallesi rampalarından inerken aracın arızalandığını fark etti. Seylemit mevkiinde yolcuları indiren şoför, otobüsü mahalle içinde güvenli bir noktaya bırakmak istediği sırada yangın başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA,