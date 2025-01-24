Kumluca'da Trafik Kuralları Bilgilendirme Etkinliği Düzenlendi
Antalya'nın Kumluca ilçesinde vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Jandarma ekipleri, tarım araçları kullanımı ve koruyucu ekipmanların önemi konusunda bilgi verdi.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde vatandaşlara yönelik trafik kuralları bilgilendirme etkinliği düzenlendi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mavikent Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşlara trafikte tarım araçlarının kullanımı, kask ve koruyucu ekipmanların önemi, trafik kuralları konularında bilgiler verildi.
Etkinliğin farklı mahallelerde de devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel