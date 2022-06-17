Kumluca'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
AA - Ali Karataç - Güncel
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandıŞengül Karakaya (61) yönetimindeki 15 KA 817 plakalı panelvan, Adrasan Mahallesi Deniz Caddesi'nde Bayram Uzan idaresindeki 07 AVA 31 plakalı motosikletle çarpıştı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Şengül Karakaya (61) yönetimindeki 15 KA 817 plakalı panelvan, Adrasan Mahallesi Deniz Caddesi'nde Bayram Uzan idaresindeki 07 AVA 31 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
AA / Ali Karataç - Güncel