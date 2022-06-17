Kumluca'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandıŞengül Karakaya (61) yönetimindeki 15 KA 817 plakalı panelvan, Adrasan Mahallesi Deniz Caddesi'nde Bayram Uzan idaresindeki 07 AVA 31 plakalı motosikletle çarpıştı. Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı Şengül Karakaya (61) yönetimindeki 15 KA 817 plakalı panelvan, Adrasan Mahallesi Deniz Caddesi'nde Bayram Uzan idaresindeki 07 AVA 31 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. AA / Ali Karataç - Güncel Adrasan Antalya Kumluca Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kumluca'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.