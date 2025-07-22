Kumluca'da Trafik Kazası: Bir Yaralı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Hakan Altunbaş'ın kullandığı kamyon, Kumluca-Kemer D-400 kara yolu Belen mevkisinde Handan Selet'in kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Selet yaralandı. Yaralı, ambulansla Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü Altunbaş, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel