Kumluca'da Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Kumluca'da Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.

Kumluca'ya bağlı Hacıveliler Mahallesi Asar tepesi yakınlarında tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına vatandaşların da destek verdiği yangın, kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
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