Kumluca'da Sera Temizlik Çalışmaları Başladı

Kumluca'da Sera Temizlik Çalışmaları Başladı
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Yaz dönemi dolayısıyla üretimin sona erdiği seralarda temizlik faaliyetleri başlatıldı. Çiftçiler, ürün artıklarını temizleyerek yeni sezon hazırlıklarına yöneldi. Solarizasyon yöntemiyle toprak zararlılarıyla mücadele edilecek.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaz dönemi dolayısıyla üretimin tamamlandığı seralarda temizlik çalışmaları yapılıyor.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, yaptığı açıklamada, ilçede yaklaşık 60 bin dekar sera alanı bulunduğunu belirtti.

Yaz sezonu dolayısıyla üretimin sona erdiği seralarda çiftçilerin yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını anlatan Kökce, "Çiftçilerimiz seralarda önce ürün artıklarını temizliyor, ardından yaklaşık 45-50 gün sürecek toprak zararlılarıyla mücadelede etkili bir yöntem olan solarizasyon çalışmalarını gerçekleştiriyor. Solarizasyon, güneş enerjisinden faydalanılarak toprak kökenli hastalık etmenlerinin etkisiz hale getirilmesi işlemi. Yabani otların, bakterilerin temizlenmesinde de etkili." diye konuştu.

Bölgede çiftçilik yapan ziraat teknikeri Muhammet Hasyılmaz da seralarda yeni sezon için temizlik çalışmasının mutlaka yapılması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
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