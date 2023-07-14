Kumluca'da Samanlıkta Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Kumluca ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, ekiplerin hızlı ve yoğun müdahalesi sonucu ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kumluca ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, ekiplerin hızlı ve yoğun müdahalesi sonucu ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Kumluca ilçesine bağlı Erentepe Mahallesi'nde bir samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yangının büyüyerek ormanlık alana sıçramasını önlemek isteyen ekipler, müdahalede köpük kullandı. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangında samanlık ve içindeki samanlar kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangın soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.