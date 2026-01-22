Haberler

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ev ve seraları su bastı

Güncelleme:
Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bazı evler ve seralarda su baskınlarına yol açtı. AFAD ekipleri, mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan sağanak, bazı evlerde ve seralarda su baskınlarına yol açtı.

Akşam saatlerinde ilçede başlayan yağış, etkisini artırarak sağanağa dönüştü. Derelerin de taşmasıyla bazı evleri ve seraları su bastı.

Su taşkını nedeniyle seralar ve evlerde zarar oluştu.

Afad ekipleri, mahsur kalan bazı vatandaşları botlarla kurtardı.

Ekiplerin taşkın yaşanan bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
