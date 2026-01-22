Antalya'nın Kumluca ilçesinde ev ve seraları su bastı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bazı evler ve seralarda su baskınlarına yol açtı. AFAD ekipleri, mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Akşam saatlerinde ilçede başlayan yağış, etkisini artırarak sağanağa dönüştü. Derelerin de taşmasıyla bazı evleri ve seraları su bastı.
Su taşkını nedeniyle seralar ve evlerde zarar oluştu.
Afad ekipleri, mahsur kalan bazı vatandaşları botlarla kurtardı.
Ekiplerin taşkın yaşanan bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel