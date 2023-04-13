Kumluca'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
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Kumluca ilçesinde, otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kumluca ilçesinde, otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Mithat Bayar idaresindeki 07 NHM 87 otomobil, Mimar Sinan Caddesi Sanayi Kavşağı'nda İsmail ibrahimova yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel