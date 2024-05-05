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Kumluca'da Otomobil Kazası: 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk, hastanede yaşamını yitirdi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alındı ancak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.

A.G'nin kullandığı 07 ALM 732 plakalı otomobil, dün Ahmet Aliağa Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Damla Alnar'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan çocuk, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahaleye rağmen çocuk kurtarılamadı.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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