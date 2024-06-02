Kumluca'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve kazada ikisi çocuk dört kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ikisi çocuk dört kişi yaralandı.
Vildan E. (30) idaresindeki 07 VDU 96 plakalı otomobil, Kumluca otogar kavşağında Şerife Büşra Ç. yönetimindeki 34 CIP 286 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, otomobillerdeki ikisi çocuk dört kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sıkıştıkları otomobillerden çıkarılan yaralılar, ilçedeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.