İstanbul'da korkutan bir deprem daha

İstanbul'da korkutan bir deprem daha
Bakan Kurum sayı verip uyardı: İstanbul için vakit daralıyor

Bu ifadeyi ilk kez kullandı: İstanbul için vakit daralıyor
Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı

Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Fatura kültür müdürüne kesildi
Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye'ye getirildi

Devasa gemi böyle görüntülendi! Binlerce araç Türkiye'de

Kumluca'da Orman Zararlılarıyla Biyolojik Mücadele Başlatıldı

Kumluca'da Orman Zararlılarıyla Biyolojik Mücadele Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çam kese böceği zararlısına karşı biyolojik mücadele çalışmaları başlatıldı. Laboratuvar ortamında üretilen 9 bin yararlı böcek, kızılçam ormanlarına salındı ve zararlı ile mücadelesi takip ediliyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman zararlılarıyla mücadele çalışması başlatıldı.

Kumluca Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan, yaptığı açıklamada, çam kese böceği zararlısıyla, biyolojik mücadele için laboratuvar ortamında yararlı böcek ürettiklerini belirtti.

Yararlı böcekleri kızılçam ormanlarına saldıklarını anlatan Okudan, "Bu yıl laboratuvarımızda yaklaşık 9 bin faydalı böcek ürettik. Bu böcekleri zararlının görüldüğü ormanlık alanlara bırakarak, zararlı ile mücadelesini takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bu yöntem ile zararlılarla biyolojik mücadele yürüttüklerini aktaran Okudan, faydalı böceklerin doğada da üreyerek çoğaldıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.