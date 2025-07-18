Kumluca'da Orman Yangınlarına Karşı Tedbirler Alındı

Kumluca'da Orman Yangınlarına Karşı Tedbirler Alındı
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Kumluca'da jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, piknik alanlarında vatandaşlara orman yangınları ile ilgili uyarılarda bulundu. Yasak alanlarda mangal yakanların ateşleri söndürüldü ve sigara izmariti ile çöp bırakmama konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kumluca'da orman yangınlarına karşı Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, piknik yapanlara uyarıda bulundu.

Kumluca'da jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, piknik alanlarını dolaşarak orman yangınlarına karşı vatandaşlara tedbirli olmalarına yönelik bilgi verdi.

Jandarmalar, yasak alanlarda mangal yakanların ateşini de söndürdü.

Ekipler, yol kenarına sigara izmariti, cam şişe ve çöp bırakılmaması yönünde uyardıkları vatandaşlara, olası bir yangın durumunda 112 ya da 177'ye aramaları gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
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