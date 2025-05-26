Kumluca'da Orman Yangınına Müdahale Başladı

Kumluca'da Orman Yangınına Müdahale Başladı
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Kumluca'da Orman Yangınına Müdahale Başladı
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Antalya'nın Kumluca İlçesi Altınyaka Mahallesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın söndürme çalışmalarına 1 helikopter, 4 arazöz ve 3 su ikmal aracı katılıyor.

Kumluca'da orman yangını

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca İlçesi Altınyaka Mahallesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın söndürme çalışmalarına

1 adet helikopter 4 arazöz 3 adet su ikmal aracı ve karadan yangın işçileri ile müdahale edildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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