Kumluca'da Orman Yangınına Müdahale Başladı
Antalya'nın Kumluca İlçesi Altınyaka Mahallesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın söndürme çalışmalarına 1 helikopter, 4 arazöz ve 3 su ikmal aracı katılıyor.
Kumluca'da orman yangını
ANTALYA - Antalya'nın Kumluca İlçesi Altınyaka Mahallesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın söndürme çalışmalarına
1 adet helikopter 4 arazöz 3 adet su ikmal aracı ve karadan yangın işçileri ile müdahale edildiği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel