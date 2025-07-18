Kumluca'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kumluca'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin mücadelesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedeni jandarma tarafından araştırılıyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Erentepe Mahallesi Pınargözü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Soğutma çalışmalarına başlanan bölgede, jandarma ekipleri de yangının çıkış nedenini tespit edebilmek için inceleme yaptı.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
İBB'ye yeni operasyon! 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor

İBB'ye yeni operasyon! Ünlü sanatçının kardeşi de gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'a bahaneler sunup durdu! Kyle Walker-Peters yeni takımına imzayı atıyor

Beşiktaş'a bahaneler sunup durmuştu! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.