Kumluca'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının yaklaşık 1 hektarlık alanda zarara yol açtığı bildirildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına 1 helikopterle havadan, 4 arazöz, 3 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisiyle karadan müdahale edildi. Ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
Yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel