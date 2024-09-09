Kumluca'da orman yangını kontrol altına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün başlayan ve karadan mücadelenin güçlükle yapılabildiği orman yangını kontrol altına alındı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün sabah saatlerinde yıldırım düşmesi nedeniyle başladığı değerlendirilen ve karadan ulaşımın zor olması nedeniyle ilk etapta yangın söndürme helikopteri ile müdahale edilen orman yangını rüzgarın hızını arttırmasıyla yeniden şiddetini arttırdı. Bölgenin sarp kayalık olması nedeniyle karadan ulaşım ve müdahalenin güçlükle yapılabildiği yangına 4 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz ve 1 su tankeri ile müdahale edildi. Kara ekiplerinin arazi şartları nedeniyle güçlükle müdahale edebildiği yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor.