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Kumluca'da Orman Yangını: Ekipler Müdahaleye Başladı

Kumluca'da Orman Yangını: Ekipler Müdahaleye Başladı
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde Güzören Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, orman yangını söndürme ve jandarma ekipleri müdahale ediyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyümekte ancak yerleşim yerlerini tehdit etmiyor.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Kumluca'nın Güzören Mahallesi'nde, saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye orman yangını söndürme ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına ilk anda arazözlerle müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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