Kumluca'da Orman Yangını Çıktı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde Altınyaka Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ekipleri bölgeye yönlendirildi.
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye yönlendirilen ekipler, yangına müdahale ediyor.
Kumluca'ya bağlı Altınyaka Mahallesi Kızılburun mevkisinde, saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel