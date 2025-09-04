Kumluca'da öğrencilere, "Trafik Güvenliği Eğitimi" verildi.

Kumluca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikle, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmet modellerinden yararlanan ve yeni eğitim öğretim döneminde ilköğretim eğitimine başlayan öğrencilere emniyet müdürlüğü işbirliğiyle eğitim düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere, trafik polisleri tarafından trafik güvenliği ve uyulması gereken kurallar anlatıldı. Öğrencilere toplum destekli polisler tarafından genel güvenlik bilgileri ve ihtiyaç durumunda polisten nasıl yardım isteneceğini konusunda bilgilendirildi.

Kumluca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Sülekoğlu, eğitim öğretim yılı boyunca bu tür eğitim etkinliklerinin devam edeceğini ifade etti.