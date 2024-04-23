Kumluca'da Öğrencilerden Trafik Uygulaması: Motosiklet Sürücülerine Kask Dağıtıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde öğrenciler tarafından hazırlanan proje kapsamında trafik polislerince yapılan uygulamada, motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı.

Müjgan Çetin Okulları tarafından, motosiklet sürücülerinde kask takma bilinci oluşturulması amacıyla "Kaskını tak, hayata ak" sloganıyla hazırlanan proje kapsamında sürücülere kask dağıtımı gerçekleştirildi.

Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir ve Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut'un da katıldığı trafik uygulamasında, öğrenciler trafik polisleriyle sürücülere kask takmanın faydaları hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Erdemir, gazetecilere, uygulamada kask takmayan sürücülere proje kapsamında ceza kesilmediğini, kask hediye edildiğini söyledi.

Öğrencilerin çok güzel bir proje hazırladığı dile getiren Erdemir, "Öğrencilerimize teşekkür ediyorum, güzel bir projeye imza atmışlar. Bizler de öğrencilerimize destek çıkıyoruz. Sürücülerimizin de kurallara uymalarını, trafikte kasklarını takmalarını istiyoruz." dedi.

Erdemir, daha sonra sürücüler ve öğrencilerle projenin "Kaskını tak, hayata ak" sloganını tekrarladı.

Uygulamada trafik polislerince durdurulan motosiklet sürücülerinin evrakı kontrol edildi, kask dağıtılan sürücülerin isimleri not alındı.

Trafik polisleri, başka denetimlerde kask dağıtılan sürücülerin kasklarını takmadıklarının tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulanacağını belirtti.