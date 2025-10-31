Haberler

Kumluca'da Öğrenciler Fidan Dikim Etkinliği Düzenledi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Yeşil vatan' teması doğrultusunda gerçekleştirilen fidan dikim etkinliği, öğrenciler ve yerel protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı. Etkinlikte doğanın korunması ve çevre bilincinin artırılması hedeflendi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde öğrenciler tarafından fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Yeşil vatan" teması ve "Benim okulum geleceğe çare" sloganıyla başlattığı proje kapsamında Kumluca Beykonak Sevim Öner İlk ve Ortaokulu'nda fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Programa, Kumluca Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Erkan Özgür, İlçe Müftüsü Bedir Aydın, İlçe Tarım Müdürü İsa Akşit ve İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Çiftçi, mahalle muhtarları, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Tekdemir, projesinin önemine vurgu yaparak, "Bugün sadece fidan dikmiyoruz, geleceğe umut ekiyoruz. Çocuklarımız, bu fidanlarla birlikte büyüyerek doğayı koruma sorumluluğunu da öğrenecekler. İlçemizdeki tüm okullarımız da bugün bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenledi. Bu duyarlı katılım için tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Resim ve doğa atölyelerinin yer aldığı sergiyi de gezen protokol üyeleri öğrencilerle birlikte okul bahçesine zeytin fidanları dikti.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
Haberler.com
