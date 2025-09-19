Haberler

Kumluca'da Mobil Kuaför Hizmeti Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca'daki kırsal mahallelerde mobil kuaför tırı ile vatandaşlara ücretsiz kuaför ve kişisel bakım hizmeti sundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından, Kumluca ilçesindeki kırsal mahallelerde vatandaşlara kuaför hizmeti sunuldu.

Hızırkahya ve Beşikçi mahallelerine gelen mobil kuaför tırı, vatandaşlara ücretsiz kuaför ve kişisel bakım hizmeti sundu. Mobil kuaför tırında vatandaşlara saç kesimi, saç bakımı, tıraş ve kişisel bakım gibi birçok hizmet verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinasyon Başkanı Kerem Kaya Turan, özellikle kırsal mahallelerdeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak adına gerçekleştirdikleri bu hizmetleri dönüşümlü olarak tüm mahallelerde yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
