Kumluca'da Minibüs ile Kamyonet Çarpıştı, 6 Yaralı

Güncelleme:
Antalya'nın Kumluca ilçesinde minibüs ile belediyeye ait kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 06 FGN 648 plakalı minibüs ile belediyeye ait 07 V 6177 plakalı kamyonet, Ahmet Aliağa Bulvarı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
