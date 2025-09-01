Kumluca'da Minibüs ile Kamyonet Çarpıştı, 6 Yaralı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde minibüs ile belediyeye ait kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 06 FGN 648 plakalı minibüs ile belediyeye ait 07 V 6177 plakalı kamyonet, Ahmet Aliağa Bulvarı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel