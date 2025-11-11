Haberler

Kumluca'da Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği Düzenlendi

Kumluca'da Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği Düzenlendi
Güncelleme:
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde fıstık çamı, servi ve harnup fidanları toprakla buluşturuldu.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Beşikçi Mahallesi Karşıyaka mevkiinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Kumluca Orman İşletme Müdür Vekili Ömer Avcı, yaptığı konuşmada, 2019 yılından bu yana Türkiye'de her yıl fidan dikim etkinliğinin yapıldığını belirterek, "Bizler de ilçemizde bu etkinliğe her yıl katkı sağlıyoruz. Bu yıl da Beşikçi Mahallemizde fidanlarımızı toprakla buluşturacağız. Dikeceğimiz fidanlar, fıstık çamı, servi ve harnuptan oluşuyor. Bu fidanlarımız yetişecek, geleceğe nefes olacak." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve protokol üyelerinin katılımıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Erkan Özgür, Emniyet Müdür Vekili Bayram Çiftçi, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
