Kumluca'da Mevlid Kandili coşkusu

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde vatandaşlar, Peygamber Efendimizin doğum gecesi olarak idrak edilen Mevlid Kandili'nde camileri doldurdu.

Kumluca'da Peygamberimizin doğum günü olan Mevlid Kandili coşkusunu yaşayanlar camileri doldurdu. Yatsı namazını kılanlar Kumluca Müftülüğü'ne bağlı imam hatiplerin okuduğu mevlit ve ilahileri dinledi. Müftü Sadık Kavalcı Yatılı Kur'an Kursu öğrencileri de okudukları ilahilerle geceye manevi duygu kattı. Kandil coşkusunu yaşamak ve ibadet etmek için Kumluca Eski Cami'ye gelen ilçe halkı, Hayrat Vakfı ve Hayrat İnsani Yardım Derneği Kumluca Temsilciliği'nin cami bahçesinde dağıttığı ikramlardan aldı.

Hayrat Vakfı Kumluca Temsilcisi İsmail Kısa, Geçen sene Kumluca'da büyük bir sel afeti yaşanmıştı. O sel afetinde Hayrat İnsani Yardım olarak gayret gösterdik. Denizli Hayrat İnsani Yardıma ait bir mobil aşevimiz yardıma gelmişti. O vesile ile Kumluca'da büyük bir yardıma vesile oldular. Kumluca'ya böyle mobil bir AŞ evinin yakışacağını düşündük ve sel afetinden sonra kolları sıvadık. Hayırseverlerin desteği ile mobil AŞ evimizi bugün itibari ile teslim aldık. Mobil yemek dağıtım aracımız 1000 kişilik kapasiteye sahip. 1000 kişiye aynı anda yemek yapabilen ve 2- 3 bin kişiye çay yapabilme kapasitesine sahiptir. Dağ başında bile olsa kendi elektriği kendi sanayi tüpleri ve su tankı ile 1000 kişiye yemek dağıtılabiliyor. Destek veren tüm Antalyalı ve bölge halkımızdan Allah razı olsun dedi.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Antalya Bölge Temsilcisi Ali Kara da Mobil aşevimizi bölgemize kazandırdık. Sel ve deprem afetlerinde gördük ki mobil AŞ aracı çok işe yarıyor. Cenabı Allah afetlerden muhafaza eylesin. Fakat ihtiyaç olan bu mobil aracımızın kazandırılmasında katkı sağlayan herkesten Allah razı olsun diye konuştu. (DHA)