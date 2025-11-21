Kumluca'da Makilik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Kumluca ilçesindeki 50. Yıl Mahallesi Vefa tepesi mevkiinde çıkan yangın, itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne ait arazöz ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının yüksek gerilim hattının kopması nedeniyle çıktığı belirlendi.
Kumluca ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
50. Yıl Mahallesi Vefa tepesi mevkiindeki makilik alanda yangın çıktı.
Yangına orman işletme müdürlüğüne ait arazöz ile itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangının yüksek gerilim hattı kopması nedeniyle çıktığı belirlendi.
Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel