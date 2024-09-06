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Kumluca'da Makilik Alanda Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

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Kumluca ilçesinde sabaha karşı makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.

Kumluca ilçesinde sabaha karşı makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sarıkavak Mahallesi Horozötmez mevkisinde ormana yakın makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevlere Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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