KUMLUCA'DA KAVUNDA ERKEN HASAT

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde kavun üreticileri bu yıl geçen yıllara göre 10 gün önce hasat etti.Örtü altı sebze üretim merkezlerinden Kumluca'da turfanda kavun üreticileri havaların ılık geçmesinden dolayı bu yıl geçen yıllara göre 10 gün önce hasat yaptı. Ocakta seralara dikilen kavunlar mart sonu itibarıyla hasat edildi.

30 yıllık kavun üreticisi Cihan Tabak (47), Kavunlarımız toptancı halinde 40- 45 liradan alıcı buluyor. Geçen yılki fiyatlarla aynı aşağı yukarı. Fazla bir fark yok. 4 dönüm kavun seram var. 20- 25 ton kavun hasat etmeyi bekliyorum. Geçen yıl aynı dönem ile bu yıl aynı dönem fiyatlarıyla karşılaştırdığımızda fiyatlar aynı, maliyetler arttığı için geçen yılki fiyatlar maliyetimizi karşılamıyor. Piyasa bu sene sıkıntılı. Beklediğimiz fiyatları bulamadık. Havaların ılık geçmesinden dolayı ürünlerimiz geçen seneye göre 10 gün önce hasat edildi dedi.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce de 2023 yılının ilk turfanda kavunlarını hasat ediyoruz. Çiftçilerimize teşekkür ediyoruz. Aroması ve güzelliğiyle bal gibi kavun üretmişler. Üreticimize ve tüketicimize hayırlı olsun. Kumluca örtü altı seracılığın başkenti ve mimarıdır. Mikro klima ortamında olduğu için topraklarımız, kavunlarımız da tamamen organik olarak güneş, doğa ile tamamen tadında bir üretim yapıyoruz. Dünyanın ve ülkemizin birçok bölgesinde kar yağmasına rağmen biz burada yaz, bahar geldi sayıyoruz. Sonuç olarak da ilkbaharda kavunlarımız çıktı diye konuştu. (DHA)