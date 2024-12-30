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Kumluca'da Kapalı Pazar Yerinde Kura Çekimi Yapıldı

Kumluca'da Kapalı Pazar Yerinde Kura Çekimi Yapıldı
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Kumluca ilçesindeki kapalı pazar yerinde esnafın yerleri, noter huzurunda yapılan kura çekilişiyle belirlendi. Kura çekilişine 500 pazarcı esnafı katıldı.

Kumluca ilçesindeki kapalı pazar yerinde esnafın yerleri, kura çekilişiyle belirlendi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişine Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, Kumluca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selçuk Çınar ile yaklaşık 500 pazarcı esnafı katıldı.

Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, kapalı pazar yeri için başvuran esnaf arasında yer tespitinin kura çekimiyle yapıldığını söyledi. Adaletli bir kura çekimi olduğunu belirten Avcıoğlu, esnafa bereketli satışlar diledi.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
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