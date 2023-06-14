Kumluca'da İlçe Jandarma Komutanı ve Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü için Veda Yemeği Düzenlendi

Kumluca Kaymakamlığı tarafından, tayini çıkan ilçe Jandarma Komutanı ve emekliye ayrılan Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü için veda yemeği düzenlendi. Yemeğe, Kaymakam Tekin Erdemir, Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, mahalle muhtarları ve davetliler katıldı.

Kumluca Kaymakamlığı tarafından, tayini çıkan ilçe Jandarma Komutanı ve emekliye ayrılan Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü için veda yemeği düzenlendi.

Kumluca Kaymakamlığı tarafından Diyarbakır'a tayini çıkan ilçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Demir ve emekliye ayrılan Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Meltem Dilekcan için düzenlenen veda yemeğine, Kaymakam Tekin Erdemir, Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, mahalle muhtarları ve davetliler katıldı.

Yemekte konuşan Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, her devlet memurunun kaderinde olan tayin durumunun belirli dönemler yaşandığını, önemli olanın görev yapılan her neresi olursa olsun milletin faydasına hizmet yapabilmek olduğunu söyledi.

Tayinlerin yeni insanlar tanımak, yeni kültürler öğrenmek için insan hayatında önemli olduğunu vurgulayan Kaymakam Erdemir, "Jandarma Komutanımız beş yıl gibi bir süre ilçemizde görev yaptı ve yeni bir görev yerine gidecek. Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürümüz ise hayatında devlete, millete verdiği hizmet süresini tamamlayarak emekliliğe ayrılıyor. Ben bir ilçe idarecisi olarak, her iki mesai arkadaşımızı tanımak, onlarla birlikte halka hizmet etmekten dolayı büyük bir mutluluk ve onur duydum. Komutanımıza yeni görev yerinde başarılarının devamını temenni ediyorum. Emekliliğe ayrılan müdürümüze de yeni hayatında mutluluklar diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından Kaymakam Tekin Erdemir, ilçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Demir ve emekliye ayrılan Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Meltem Dilekcan'a hizmetlerinin anısına plaket takdim etti.