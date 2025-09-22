Kumluca'da İki Haftalık Kan Bağışı Kampanyası Başladı

Antalya Kızılay Kan Merkezi tarafından Kumluca ilçesinde iki hafta süreyle vatandaşlardan kan bağışı toplanacağını bildirildi.

Kumluca Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlanan, Kızılay kan toplama otobüsünde gönüllü vatandaşlardan kan bağışı toplanmaya başlandı. Kan toplama aracı sorumlusu Dr. Aziz Abdo, 18-65 yaş arası sağlıklı herkesin kan bağışında bulunabileceğini, bu konuda vatandaşları gönüllü kan bağışçısı olmaya davet ettiklerini söyledi.

Kan bağışının insan yaşamı için önemli olduğunu ifade eden Dr. Abdo, kan bağışında bulunmanın sağlık açısından hem bağışçıya hem de kan ihtiyacı olan insanlara faydalı olduğunu belirtti.

Kanın insan vücudunda tekrar yenilenebildiğini belirten Abdo, "Her üç ayda bir Antalya ilçelerinde gönüllü kan bağışı kabulünde bulunuyoruz. Geçtiğimiz sefer gelişimizde Kumluca tüm ilçeler arasında en fazla kan bağışı yapmıştı. Bu bağış dönemimizde en fazla bağışı toplayacağımıza inanıyorum." dedi.