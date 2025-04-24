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Kumluca'da İçme Suyu Altyapısı Yenilendi

Kumluca'da İçme Suyu Altyapısı Yenilendi
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca ilçesinin Çayiçi Mahallesi'nde içme suyu boru hattını yenileyerek bin 300 yeni hat döşedi. Bu çalışma ile mahalle sakinlerinin temiz ve kesintisiz içme suyuna ulaşması sağlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kumluca ilçesindeki Çayiçi Mahallesi'nde içme suyu boru hattı yenilendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında bin 300 yeni hat döşendi.

Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinatörü Kerem Kaya Turan, modern ve dayanıklı borular kullanılarak yapılan çalışma sayesinde, mahalle sakinlerinin sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuştuğunu söyledi.

Kırsal mahallelerdeki vatandaşların yaşam kalitelerini arttırmak için altyapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini aktaran Turan, "Çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Özellikle içme suyu konusunda ulaşmadığımız hiçbir mahalle kalmayacak. Vatandaşlarımızın temiz ve sağlıklı suya ulaşımı için çalışıyoruz. Hem ilçe merkezimiz hem de mahallelerimize kesintisiz içme suyu sağlama çabası içerisindeyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
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