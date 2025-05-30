Kumluca'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca yaptıkları eserlerin sergilendiği yıl sonu sergisi açıldı.

Kumluca Cumhuriyet Meydanı'nda açılan sergide kursiyerlerin yaptığı el sanatları, nakış, giyim görsel sanatlar, hediyelik eşyalar yer aldı.

Serginin açılışında konuşan Kumluca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Mutlu, 2025 yılı eğitim öğretim döneminde 160 farklı kurs açtıklarını kurslara bugüne kadar dört bin civarında kursiyerin katıldığını söyledi.

Hedeflerinin yıl sonuna kadar kurs sayısını 300'e, kursiyer sayısını ise 10 bin çıkarmak olduğunu belirten Mutlu, "Kursiyerlerimizin istediği bir çok kursu açabiliyoruz. Bugün burada kursiyerlerimizin el emeği göz nuru kurslarda yaptıkları eserleri göreceksiniz. Ben emek veren tüm kursiyerlerimize, usta öğreticilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kumluca'da inşaatı devam eden Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binası hakkında da bilgi veren Mutlu, inşaatın yüzde 50'sinin tamamlandığını, gelecek yıl, yıl sonu sergisini yeni bina Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasında açmayı planladıklarını bildirdi.

Konuşmanın ardından Kumluca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yıl onu sergisinin açılış kurdelesi, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Mutlu, AK Parti İlçe Başkanı Bekir Paslıkılıç, MHP İlçe Başkanı Ömer Tekin, Halk Eğitim Merkezi binasını yapımını sağlayan hayırsever iş insanı Murat Hüdavendigar Günay ve annesi Laika Günay birlikte kestiler.

Kurdele kesiminden sonra Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü sergisini gezen protokol üyeleri, kursiyerlerden sergide yer alan çalışmalar hakkında bilgi aldı.