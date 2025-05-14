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Kumluca'da Gençlik Haftası'nda Yüzme Şenliği Düzenlendi

Kumluca'da Gençlik Haftası'nda Yüzme Şenliği Düzenlendi
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yüzme şenliğine yaklaşık 200 öğrenci katıldı. Yarışmalarda dereceye giren sporculara madalya verildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, öğrenciler arasında yüzme şenliği etkinliği gerçekleştirildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler arasında düzenlenen yüzme şenliğine yaklaşık 200 öğrenci katıldı. Minik, yıldız ve genç kategorilerinde birbirleriyle yarışan sporcular arasında dereceye girenlere madalya verildi.

Kumluca Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Erol Koca, sporcular, hafta dolayısıyla ilçe genelinde çeşitli sportif etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne ait yüzme havuzunda gerçekleştirilen yüzme şenliğine öğrencilerin gösterdikleri ilgiden dolayı memnun olduklarını ifade eden Koca, "Her türlü sportif branşta öğrencilerin ilgisini çekmek, bu konuda yetenekli sporcuları ortaya çıkartabilmek için bu tür organizasyonları önemsiyoruz. Yüzme şenliğimiz çok güzel geçti. Öğrencilerimizin ilgisi bizleri son derece sevindirdi. Emeği geçen sporcularımıza, antrenörlerine teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
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