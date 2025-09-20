Kumluca'da Gaziler Günü Etkinliği

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 19 Eylül Gazileri Günü dolayısıyla, gazi ve şehit aileleri yemekte bir araya geldiler.

Kaymakam Bahadır Güneş, Uygulama Oteli'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, şehit ve gazilerin bu toprakları vatan kılan destan yazan kahramanlar olduğunu söyledi.

Şehitleri ve hayatlarını kaybeden gazileri rahmetle anan Güneş, "Bugün hür bir şekilde bu çatı altında toplanabiliyorsak, bunu gazilerimizin ve aziz şehitlerimizin fedakarlıklarına borçluyuz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan kahraman gazilerimize sağlıklı, huzurlu uzun ömürleri diliyorum." diye konuştu.

Kumluca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Sülekoğlu da "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şiarı ile başta siz gazilerimiz ve şehit yakınlarımız olmak üzere bir aile sıcaklığıyla bir arada olmak istedik. Davetimize katılan şehit yakınlarımıza, gazilerimize, değerli ailelerine ve davetimize icabet eden herkese teşekkür ediyoruz. Allah birliğimizi daim eylesin." dedi.

Konuşmaların ardından dua okundu.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.