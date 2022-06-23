Kumluca'da elektrik trafosu hırsızlığı şüphelisi yakalandı Kumluca ilçesinde elektrik trafosu çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. Kumluca ilçesinde elektrik trafosu çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erentepe Mahallesi'ndesi elektrik trafosunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgede araştırma yapan ekipler, elektrik trafosunu çaldığı iddia edilen R.A'yı gözaltına aldı. Bulunan trafo ise sahibine teslim edildi. AA / Mehmet Çakmak - Güncel Erentepe Jandarma Hisarcık Kumluca Güncel Haberler

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