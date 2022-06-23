Kumluca'da elektrik trafosu hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kumluca'da elektrik trafosu hırsızlığı şüphelisi yakalandı

AA - Mehmet Çakmak - Güncel
 - Güncelleme:
Kumluca'da elektrik trafosu hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Kumluca ilçesinde elektrik trafosu çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Kumluca ilçesinde elektrik trafosu çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erentepe Mahallesi'ndesi elektrik trafosunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgede araştırma yapan ekipler, elektrik trafosunu çaldığı iddia edilen R.A'yı gözaltına aldı.

Bulunan trafo ise sahibine teslim edildi.

AA / Mehmet Çakmak - Güncel

Erentepe Jandarma Hisarcık Kumluca Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title