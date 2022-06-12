Kumluca'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

Kumluca'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
AA - Ali Karataç - Güncel
Antalya'nın Kumluca ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Bayram Can Korkmaz'ın (22) kullandığı 07 TY 199 plakalı otomobil, Camikırığı mevkisinde seraya girerek, devrildi.
Kazada sürücü Korkmaz yaralandı.
Vatandaşların ihbarı ile kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Korkmaz, Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün kardeşi Bahadır Kaan Korkmaz ise yara almadan araçtan çıktı.
AA / Ali Karataç - Güncel