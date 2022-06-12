Kumluca'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Kumluca'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Ali Karataç - Güncel
Kumluca'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bayram Can Korkmaz'ın (22) kullandığı 07 TY 199 plakalı otomobil, Camikırığı mevkisinde seraya girerek, devrildi.

Kazada sürücü Korkmaz yaralandı.

Vatandaşların ihbarı ile kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Korkmaz, Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün kardeşi Bahadır Kaan Korkmaz ise yara almadan araçtan çıktı.

AA / Ali Karataç - Güncel

Can Korkmaz Antalya Kumluca Güncel Haberler

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