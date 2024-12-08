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Kumluca'da Deve Güreşleri Coşkusu

Kumluca'da Deve Güreşleri Coşkusu
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen deve güreşlerine 90 deve katıldı. Güreşlerde develer rakiplerine üstünlük sağlamak için mücadele ederken, elde edilen gelir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağışlanacak.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen deve güreşlerine, Türkiye'nin değişik illerinden 90 deve katıldı.

Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, develer rakiplerine üstünlük sağlayabilmek için mücadele etti.

Güreşlere Antalya'nın yanı sıra Muğla, Aydın, İzmir ve Denizli'den getirilen 90 deve katıldı.

Görevliler zaman zaman güreşen develeri ayırmakta zorlanırken, aynı zamanda rakiplerinden kaçan develer de güreş sahasının dışına çıktı.

Dernek Başkanı Zafer Gemici, güreşlerden elde edilen gelirin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağışlanacağını belirtti.

Güreşleri, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ve Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu da izledi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
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