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Kumluca'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde dün çıkan orman yangını, sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Kumluca'ya bağlı yaklaşık 1600 rakımlı Kuzca Mahallesi Ayıbeleni mevkisindeki ormandan dün sabah saatlerinde duman yükseldiğini görenler, 177 Orman Yangını İhbar Hattı'ndan yardım istedi. Kara ulaşımının güç olduğu bölgeye ilk etapta yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Helikopterin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Ancak saat 10.00 sıralarında rüzgarın hızını artırmasıyla yeniden alevlenen yangın, yayılmaya başladı. Karadan müdahalenin güçlükle yapılabildiği bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz ve 1 su tankeri sevk edildi. Bölgenin sarp kayalık ve dağlık olması söndürme çalışmalarını güçleştirdi. Gece boyu süren çalışmalar sonrasında yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Yangının önceki gece etkili olan yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu çıktığı, sabah saatlerinde yayıldığı üzerinde duruluyor.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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