Kumluca'da çiftçilere turunçgillerde budama eğitimi verildi

Kumluca'da narenciye bahçelerinde verimliliği artırmak amacıyla üreticilere turunçgillerde budama eğitimi verildi.

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. H. Kürşat Çelik, yaptığı açıklamada, bölge tarımına katkıda bulunmak amacıyla Kumluca Ticaret Borsası (KUTBO) işbirliğinde üreticileri bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Akademisyenlerin üreticilerle bir araya gelerek doğru bilgilendirme yaptıklarını anlatan Çelik, verimli sonuçlar elde ettiklerini kaydetti.

KUTBO Başkanı Fatih Durdaş da bölge olarak narenciye üretiminde en verimli coğrafyalardan birisine sahip olduklarını söyledi.

Tarımda üretimi artırmak ve çiftçiye ekonomik katkı sağlamak amacıyla projeler ürettiklerini aktaran Durdaş, "Üreticilerimizin bilinçli tarım yapabilmeleri için üniversitedeki akademisyenlerle daima işbirliği içindeyiz. Güzel çalışmalara imza attık. Budama eğitimi de bunlardan bir tanesi." diye konuştu.

Durdaş, eğitim sonrası katılımcılara sertifika verildiğini bildirdi.