Kumluca'da Boğulma Olayı: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Kumluca ilçesinde tatile gelen 17 yaşındaki lise öğrencisi Berat Armağan, denize girdikten sonra kayboldu. Arkadaşlarının yardım talebi üzerine yapılan aramada genç, denizden çıkarıldı ancak sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde denize giren 17 yaşındaki genç boğuldu.
Arkadaşlarıyla Konya'nın Çumra ilçesinden Adrasan tatil bölgesine tatile gelen lise öğrencisi Berat Armağan, serinlemek için girdiği denizde bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevrede Armağan'ı arayan ve göremeyen arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Denize girdiği bölgede yapılan aramada bulunan genç, denizden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel