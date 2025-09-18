Haberler

Kumluca'da Aynı Okulda 9 Çift Tek Yumurtalı İkiz Öğrenci

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Atatürk İlköğretim Okulu'nda, farklı sınıflarda eğitim gören 9 çift tek yumurta ikizi İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir'i ziyaret etti. Tekdemir, böyle bir durumun ender olduğunu söyleyerek öğrencilere başarılar diledi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde aynı okulda, farklı sınıflarda eğitim göre tek yumurta ikizi olan 18 öğrenci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir'i ziyaret etti.

Kumluca Atatürk İlköğretim okulunda, farklı sınıflarda eğitim gören ikizleri makamında kabul eden Tekdemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tekdemir, böyle bir tesadüfün aynı okulda olmasının çok ender rastlanacak bir durum olduğunu vurgulayarak, "Aynı çatı altında eğitim gören 9 çift ikiz öğrencinin varlığı, hem okulumuz hem de öğretmenlerimiz için çok özel bir durum. Hepinize eğitim hayatınızda başarılar dilerim. Bu durum gelecekte bile hayatınızda anlatacağınız çok özel bir hatıra. Bunun kıymetini bilin." dedi.

Okul Müdürü Hakan Yorgancı ise aynı okulda farklı sınıflarda eğitim gören 9 çift tek yumurta ikiziyle bir arada eğitim öğretim gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
